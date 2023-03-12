(Нестелей) Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестелей) Надежда Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

из http://rodstvo.ru/K/katkov.htm (стр.с сайта убрана) отчество Карловна и наличие могилы в Марковцах.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Катеринич Кирилл Осипович

Отец ребёнка: Катеринич Осип Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иосифововна

Отец ребёнка: Катеринич Осип Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катеринич Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Катеринич Осип Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катеринич Осип Семёнович

Смерть
1831
Похороны
Неизвестно
Марковцы, Чернігівська область
сохранилась могила