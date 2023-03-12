(Нестелей) Надежда Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
из http://rodstvo.ru/K/katkov.htm (стр.с сайта убрана) отчество Карловна и наличие могилы в Марковцах.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Катеринич Кирилл Осипович
Отец ребёнка: Катеринич Осип Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иосифововна
Отец ребёнка: Катеринич Осип Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катеринич Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Катеринич Осип Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831
Похороны
Неизвестно
Марковцы, Чернігівська область
сохранилась могила