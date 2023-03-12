Катеринич Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катеринич Семен Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Катеринич Семен Степанович

Мать: Анастасия Степановна

Военная служба
1784
В 1784-1785 ротмистр Тверского карабинерного полка.
Работа или профессия
1788
секретарь Государственного Заемного Банка
Военная служба
Неизвестно
Из гвардии выпущен в армию капитаном.
Смерть
Неизвестно
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