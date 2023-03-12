Катеринич Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Катеринич Семен Степанович
Мать: Анастасия Степановна
Военная служба
1784
В 1784-1785 ротмистр Тверского карабинерного полка.
Работа или профессия
1788
секретарь Государственного Заемного Банка
Военная служба
Неизвестно
Из гвардии выпущен в армию капитаном.
Смерть
Неизвестно