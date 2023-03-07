Катеринич Василий младший
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1834
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Катеринич Семен Степанович
Мать: Анастасия Степановна
Военная служба
02.09.1789
кадет Артиллерийскго Кадетского Корпуса.
Военная служба
06.07.1796
штык-юнкер.
Военная служба
19.12.1796
подпоручик
Военная служба
11.01.1797
поручик, уволен
Работа или профессия
05.02.1806
земский комиссар Козелецкого повета.
Работа или профессия
01.01.1809
уволен
Работа или профессия
04.01.1812
Смотритель 1 класса V округа Путей Сообщения по дорогам в Черниговской губернии.
Бракосочетание
19.09.1815
Даниловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Катеринич Иван Васильевич
Мать ребёнка: Катеринич Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Катеринич Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Катеринич Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штиглиц Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Катеринич Анастасия Семеновна
Смерть
1834
МРМ: до