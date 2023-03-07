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Катеринич Василий младший

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Место рождения

Козелец, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Катеринич Семен Степанович

Мать: Анастасия Степановна

Козелец, Чернігівська область
Военная служба
02.09.1789
кадет Артиллерийскго Кадетского Корпуса.
Военная служба
06.07.1796
штык-юнкер.
Военная служба
19.12.1796
подпоручик
Военная служба
11.01.1797
поручик, уволен
Работа или профессия
05.02.1806
земский комиссар Козелецкого повета.
Работа или профессия
01.01.1809
уволен
Работа или профессия
04.01.1812
Смотритель 1 класса V округа Путей Сообщения по дорогам в Черниговской губернии.
Бракосочетание
19.09.1815

Жена: Катеринич Анастасия Семеновна

Даниловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Катеринич Иван Васильевич

Мать ребёнка: Катеринич Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Катеринич Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Катеринич Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штиглиц Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Катеринич Анастасия Семеновна

Смерть
1834
МРМ: до
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