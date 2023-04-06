Катеринич Андрей Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.07.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1775
Отец: Катеринич Семен Степанович
Мать: Анастасия Степановна
Существует миф: А.С.Катеринич фактически сын Екатерины II и графа Кирилла Разумовского.
Военная служба
04.06.1782
кадет Сухопутного Шляхетного Кадетского Корпуса.
Военная служба
05.01.1795
выпущен из корпуса проучиком в "Гусарский бывший после Тижицкого(?) полк"
Военная служба
23.10.1798
штабс-ротмистр при отставке с ношением кавалерийского мундира.
Работа или профессия
12.11.1800
комиссионер 10 класса Коммиссариатского штата
Работа или профессия
20.04.1809
перевелен в коммиссионеры 9-класса
Работа или профессия
27.12.1810
Уволен
Рождение ребёнка
24.08.1811
Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.07.1812
Дочь: Симановская Александра Андреевна
Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна
МРМ сомнения, дочь ли она А.С.Катеринича (или сомнения в имени, Анна?)
Военная служба
1812
капитан, хорунжий Козелецкого повета.
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна
Место жительства
1819
1819-1823
Рождение ребёнка
11.11.1823
Сын: Катеринич Александр Андреевич
Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна
Работа или профессия
1831
9-го класса, подкоморий Козелецкого земского суда.
Работа или профессия
1832
Помещик Козелецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемник Киевский полковой судья Степан Барановский (его дед)
Смерть
Неизвестно
не раньше 1832