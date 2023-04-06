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Катеринич Андрей Семёнович

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Место рождения

Козелец

Дата рождения

07.07.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1775

Отец: Катеринич Семен Степанович

Мать: Анастасия Степановна

Существует миф: А.С.Катеринич фактически сын Екатерины II и графа Кирилла Разумовского.
Военная служба
04.06.1782
кадет Сухопутного Шляхетного Кадетского Корпуса.
Военная служба
05.01.1795
выпущен из корпуса проучиком в "Гусарский бывший после Тижицкого(?) полк"
Военная служба
23.10.1798
штабс-ротмистр при отставке с ношением кавалерийского мундира.
Работа или профессия
12.11.1800
комиссионер 10 класса Коммиссариатского штата
Работа или профессия
20.04.1809
перевелен в коммиссионеры 9-класса
Работа или профессия
27.12.1810
Уволен
Рождение ребёнка
24.08.1811

Сын: Катеринич Петр Андреевич

Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.07.1812

Дочь: Симановская Александра Андреевна

Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна

МРМ сомнения, дочь ли она А.С.Катеринича (или сомнения в имени, Анна?)
Военная служба
1812
капитан, хорунжий Козелецкого повета.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Катеринич Иван Андреевич

Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна

Место жительства
1819
1819-1823
Рождение ребёнка
11.11.1823

Сын: Катеринич Александр Андреевич

Мать ребёнка: Катеринич Мария Фёдоровна

Работа или профессия
1831
9-го класса, подкоморий Козелецкого земского суда.
Работа или профессия
1832
Помещик Козелецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катеринич Мария Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемник Киевский полковой судья Степан Барановский (его дед)
Смерть
Неизвестно
не раньше 1832
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