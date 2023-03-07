Катеринич Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Военная служба
1839
определен в военную службу
Военная служба
1845
поручик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасская Наталия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Новомосковский уезд Екатеринославской губ.
помещик | Новомосковский уезд Екатеринославской губ.
Крещение
Неизвестно
Восприемник майор Григорий Мандрика, житель м.Кобыжчи.
Военная служба
Неизвестно
штабс-ротмистр (при отставке)
Смерть
Неизвестно