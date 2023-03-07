Катеринич Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатеринич Иван Андреевич

Катеринич Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Петровка, Чернігівська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Катеринич Андрей Семёнович

Мать: Катеринич Мария Фёдоровна

Петровка, Чернігівська область
Военная служба
1839
определен в военную службу
Военная служба
1845
поручик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасская Наталия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Новомосковский уезд Екатеринославской губ.
помещик | Новомосковский уезд Екатеринославской губ.
Крещение
Неизвестно
Восприемник майор Григорий Мандрика, житель м.Кобыжчи.
Военная служба
Неизвестно
штабс-ротмистр (при отставке)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close