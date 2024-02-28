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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1210Бобровица, мест. казач. каз. и вл.при рч. Бобровице.301260013861518Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
С. Рудьковка, М. Бобровица и д. Хомовец10Соф. Алекс. Галаган328—142
Мест. Кобыжча и Бобровица с 2 селами, деревнею и хутором13Петр. Андр. Катеринич28920101
Мест. Бобровица и Кобыжча с 2 деревнями, селом и хутором15Варв. Алекс. Кочубей287—111
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
286. Бобровица, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Бобровице, дворов 662, жителей 3328, волостное правление (уездный город 35 в ), церковь правосл Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Бобровица
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28553Бобровицямістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н БобровицькийБобровицька міська рада