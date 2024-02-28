город Бобровица, город Бобровица, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Бобровица

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
1210Бобровица, мест. казач. каз. и вл.при рч. Бобровице.301260013861518Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
С. Рудьковка, М. Бобровица и д. Хомовец10Соф. Алекс. Галаган328142
Мест. Кобыжча и Бобровица с 2 селами, деревнею и хутором13Петр. Андр. Катеринич28920101
Мест. Бобровица и Кобыжча с 2 деревнями, селом и хутором15Варв. Алекс. Кочубей287111

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Бобровицкая волость
286. Бобровица, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Бобровице, дворов 662, жителей 3328, волостное правление (уездный город 35 в ), церковь правосл Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Бобровицкая волость
местечко Бобровица

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28553Бобровицямістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н БобровицькийБобровицька міська рада
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