Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1913

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1913

Отец: Давыдов Дмитрий Семенович

Мать: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна

Рождение ребёнка
10.11.1939

Дочь: Петрова (Рябова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
17.12.1942

Сын: Сиунов (Рябов) Николай Антонович

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
18.02.1944

Дочь: Блинова (Рябова) Галина Антоновна

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Рябов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
09.01.1951

Сын: Рябов Петр Антонович

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
17.09.1954

Дочь: Щепкина (Рябова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
26.10.1956

Сын: Рябов Иван Антонович

Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович

Смерть
03.09.2000
Фролово, город Фролово, Волгоградская область

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