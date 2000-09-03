Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1913
Дата смерти03.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1913
Рождение ребёнка
10.11.1939
Дочь: Петрова (Рябова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
17.12.1942
Сын: Сиунов (Рябов) Николай Антонович
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
18.02.1944
Дочь: Блинова (Рябова) Галина Антоновна
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
05.06.1948
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
09.01.1951
Сын: Рябов Петр Антонович
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
17.09.1954
Дочь: Щепкина (Рябова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
26.10.1956
Сын: Рябов Иван Антонович
Отец ребёнка: Рябов Антон Абрамович
Смерть
03.09.2000
Фролово, город Фролово, Волгоградская область