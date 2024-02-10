Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1887

Дата смерти

06.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1887

Отец: Ершов Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Васёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
11.03.1903

Дочь: Воинова (Давыдова) Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Семенович

Смерть
06.10.1960
Фролово, город Фролово, Волгоградская область

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