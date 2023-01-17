Фролово
город Фролово, Волгоградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1859Фролов.при рч. Арчаде.75—22114122Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4604Фроловский поселок, Гуляевской в.67176285265Сельское правление, нач. муж. уч.3008011
4608Фролов хутор, Кременской станицы, при реке Арчада1030603824762651Хуторское правление, камер. мир. суд., пч. т. к., ссуд. сб. т-во, ком. кр. т-во, ветер. врач, пол. прист., зем. фельш., церк. гор. 4-хкл. учил., 2 2-хкл. пр. уч., 1 мылов Показать все 5007935
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12852Фроловогород обл.подчин.49°46,0' с.ш.43°40,0' в.д.M-38-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18728000001г Фроловогород