город Фролово, город Фролово, город Фролово, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Фролово

город Фролово, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1859Фролов.при рч. Арчаде.7522114122
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Гуляевская волость
4604Фроловский поселок, Гуляевской в.67176285265Сельское правление, нач. муж. уч.3008011
Усть-Медведицкий округ, Кременская станица
4608Фролов хутор, Кременской станицы, при реке Арчада1030603824762651Хуторское правление, камер. мир. суд., пч. т. к., ссуд. сб. т-во, ком. кр. т-во, ветер. врач, пол. прист., зем. фельш., церк. гор. 4-хкл. учил., 2 2-хкл. пр. уч., 1 мылов Показать все 5007935

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область
12852Фроловогород обл.подчин.49°46,0' с.ш.43°40,0' в.д.M-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, город Фролово
18728000001г Фроловогород
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