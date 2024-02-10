Давыдов Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти19.09.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Давыдов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Васёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна
Рождение ребёнка
11.03.1903
Дочь: Воинова (Давыдова) Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна
Рождение ребёнка
08.07.1913
Дочь: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Мать ребёнка: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна
Смерть
19.09.1981
Фролово, город Фролово, Волгоградская область