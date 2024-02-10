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Давыдов Дмитрий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

19.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Давыдов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Васёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна

Рождение ребёнка
11.03.1903

Дочь: Воинова (Давыдова) Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна

Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Мать ребёнка: Давыдова (Ершова) Василиса Моисеевна

Смерть
19.09.1981
Фролово, город Фролово, Волгоградская область

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