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Рябов Антон Абрамович

Место рождения

Романов, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

20.12.1911

Дата смерти

24.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1911

Отец: Рябов Абрам

Мать: не указана

Романов, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.11.1939

Дочь: Петрова (Рябова) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.12.1942

Сын: Сиунов (Рябов) Николай Антонович

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.02.1944

Дочь: Блинова (Рябова) Галина Антоновна

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Рябов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1951

Сын: Рябов Петр Антонович

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.09.1954

Дочь: Щепкина (Рябова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.10.1956

Сын: Рябов Иван Антонович

Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна

Смерть
24.02.1997
Киреево, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область

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