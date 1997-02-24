Рябов Антон Абрамович
Место рождения
Дата рождения20.12.1911
Дата смерти24.02.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1911
Отец: Рябов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1939
Дочь: Петрова (Рябова) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.12.1942
Сын: Сиунов (Рябов) Николай Антонович
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.02.1944
Дочь: Блинова (Рябова) Галина Антоновна
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.06.1948
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.1951
Сын: Рябов Петр Антонович
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.09.1954
Дочь: Щепкина (Рябова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.10.1956
Сын: Рябов Иван Антонович
Мать ребёнка: Рябова (Давыдова) Февронья Дмитриевна
Смерть
24.02.1997
Киреево, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область