Потупалова (Погребнева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потупалова (Погребнева) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погребнев Яков Егорович

Мать: Погребнева ?

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потупалов Степан

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потупалов Степан

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потупалов Степан

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потупалов Степан

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потупалов Степан

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потупалов Степан

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потупалов Степан

Смерть
Неизвестно