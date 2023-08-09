Потупалова (Погребнева) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погребнев Яков Егорович
Мать: Погребнева ?
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1950
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потупалов Степан
Смерть
Неизвестно