Потупалов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1939
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1950
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно