Потупалов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотупалов Степан

Потупалов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потупалова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потупалова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потупалова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потупалова Анастасия Яковлевна

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потупалова Анастасия Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потупалова Анастасия Яковлевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потупалова Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно