Погребнева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребнева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потупалова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Погребнев Яков Егорович

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребнев Яков Егорович

Смерть
Неизвестно