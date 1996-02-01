Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Россия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово

Дата рождения

27.09.1915

Дата смерти

01.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915

Отец: Степичев Николай Васильевич

Мать: Степичева Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Александр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочая (уборщица)
Рождение ребёнка
08.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1940

Дочь: Мацко (Пивоварова) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
25.04.1946

Сын: Пивоваров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Пивоваров Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
31.08.1952

Дочь: Баранова (Пивоварова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич

Смерть
01.02.1996

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