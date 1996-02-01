Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово
Дата рождения27.09.1915
Дата смерти01.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочая (уборщица)
Рождение ребёнка
08.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1940
Дочь: Мацко (Пивоварова) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1946
Сын: Пивоваров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1949
Сын: Пивоваров Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
31.08.1952
Дочь: Баранова (Пивоварова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Алексеевич
Смерть
01.02.1996