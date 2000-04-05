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Пивоваров Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1946

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946

Отец: Пивоваров Александр Алексеевич

Мать: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
работник ЖЭК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.2000

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