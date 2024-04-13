Степичева Наталья Петровна
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Королёво
Дата рождения19.05.1880
Дата смерти16.04.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1915
Дочь: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1918
Дочь: Кавун (Степичева) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич
Смерть
16.04.1945