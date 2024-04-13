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Степичева Наталья Петровна

Место рождения

Россия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Королёво

Дата рождения

19.05.1880

Дата смерти

16.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степичев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1915

Дочь: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1918

Дочь: Кавун (Степичева) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Степичев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич

Смерть
16.04.1945

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