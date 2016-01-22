Баранова (Пивоварова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Пивоварова) Татьяна Александровна

Баранова (Пивоварова) Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1952

Дата смерти

22.01.2016

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1952

Отец: Пивоваров Александр Алексеевич

Мать: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
госслужащий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.01.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.