Баранова (Пивоварова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1952
Дата смерти22.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
госслужащий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2016