Степичев Николай Васильевич
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово
Дата рождения1880
Дата смерти16.10.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Степичев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1915
Дочь: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Степичева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1918
Дочь: Кавун (Степичева) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Степичева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Степичева Наталья Петровна
Смерть
16.10.1954