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Степичев Николай Васильевич

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Место рождения

Россия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово

Дата рождения

1880

Дата смерти

16.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Степичев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степичева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1915

Дочь: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Степичева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1918

Дочь: Кавун (Степичева) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Степичева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Степичев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Степичева Наталья Петровна

Смерть
16.10.1954

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