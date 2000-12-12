Мацко (Пивоварова) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацко (Пивоварова) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1940

Дата смерти

12.12.2000

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940

Отец: Пивоваров Александр Алексеевич

Мать: Пивоварова (Степичева) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.2000

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