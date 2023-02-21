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Шишев Матвей Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

15.05.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: Шишев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Шишев Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Глухина (глушенкова) Марина Матвеева

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Шишев Иван Матвеев

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Хвостова Мария Матвеева

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрякова (симакова) Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишева Авдотья

Смерть
15.05.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
17.05.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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