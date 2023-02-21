Шишев Матвей Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смерти15.05.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: Шишев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Шишев Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Глухина (глушенкова) Марина Матвеева
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Шишев Иван Матвеев
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Хвостова Мария Матвеева
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрякова (симакова) Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишева Авдотья
Смерть
15.05.1841
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
17.05.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви