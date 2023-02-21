Шишев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Шишев Василий Кузмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Шишев Матвей Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Шишев Степан Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишев Петр Козмин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно