Шишев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишев Кузьма

Шишев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Шишев Василий Кузмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Шишев Матвей Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Шишев Степан Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишев Петр Козмин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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