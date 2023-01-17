Хвостова (Шишева) Мария Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Шишев Матвей Кузьмин
Мать: Шишева Авдотья
Бракосочетание
30.05.1821
поручители: Матвей Осипов, Степан Иванов, Ефим Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.05.1824
Дочь: Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Денисов
Рождение ребёнка
?.02.1827
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Денисов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Денисов
Смерть
Неизвестно