Хвостова (Шишева) Мария Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостова (Шишева) Мария Матвеева

Хвостова (Шишева) Мария Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Шишев Матвей Кузьмин

Мать: Шишева Авдотья

Бракосочетание
30.05.1821

Муж: Хвостов Григорий Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Матвей Осипов, Степан Иванов, Ефим Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.05.1824

Дочь: Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.02.1827

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Хвостов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Денисов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close