Глухина (Глушенкова) (Шишева) Марина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1798
Отец: Шишев Матвей Кузьмин
Мать: Шишева Авдотья
Бракосочетание
22.10.1818
Муж: Глухин Иван Ильин
поручители: Економические крестьяне Иван Матвеев сын Филипов, Петр Шеронов, Егор Тиханов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.06.1828
Смерть
Неизвестно