Глухина (Глушенкова) (Шишева) Марина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухина (Глушенкова) (Шишева) Марина Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Вычислено 1775 г.р.

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Шишев Матвей Кузьмин

Мать: Шишева Авдотья

Бракосочетание
22.10.1818

Муж: Глухин Иван Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Иван Матвеев сын Филипов, Петр Шеронов, Егор Тиханов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.06.1828

Дочь: Соломея

Отец ребёнка: ?

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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