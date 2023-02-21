Шишева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Шишев Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Глухина (глушенкова) Марина Матвеева
Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Шишев Иван Матвеев
Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Хвостова Мария Матвеева
Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрякова (симакова) Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Матвей Кузьмин
Смерть
Неизвестно