Шишева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Шишев Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Глухина (глушенкова) Марина Матвеева

Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Шишев Иван Матвеев

Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Хвостова Мария Матвеева

Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрякова (симакова) Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Шишев Матвей Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишев Матвей Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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