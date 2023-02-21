Глухин Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти05.07.1820
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Бракосочетание
22.10.1818
поручители: Економические крестьяне Иван Матвеев сын Филипов, Петр Шеронов, Егор Тиханов | Казанская церковь
Смерть
05.07.1820
Причина смерти: утробною болезнью
Похороны
?.07.1820
на отведенном кладбище при Казанской церкви