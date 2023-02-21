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Глухин Иван Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

05.07.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Глухин Илья Кандратьев

Мать: Глухина Екатерина Филимонова

Бракосочетание
22.10.1818

Жена: Глухина (глушенкова) Марина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Иван Матвеев сын Филипов, Петр Шеронов, Егор Тиханов | Казанская церковь
Смерть
05.07.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: утробною болезнью
Похороны
?.07.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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