Воздвиженская Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1884
Сын: Воздвиженский Анатолий Серафимович
Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1891
Дочь: Умова Юлия Серафимовна
Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1895
Сын: Воздвиженский Антоний Серафимович
Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Сын: Воздвиженский Николай Серафимович
Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.
Сын: Воздвиженский Геннадий Серафимович
Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно