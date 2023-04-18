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Воздвиженская Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1884

Сын: Воздвиженский Анатолий Серафимович

Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.06.1891

Дочь: Умова Юлия Серафимовна

Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.12.1895

Сын: Воздвиженский Антоний Серафимович

Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Сын: Воздвиженский Николай Серафимович

Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.

Сын: Воздвиженский Геннадий Серафимович

Отец ребёнка: Воздвиженский Серафим Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Серафим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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