Воздвиженский Николай Серафимович
Место рождения
Дата рождения14.10.1901 ст.
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901 ст.
Призыв на военную службу
?.04.1920
Стрелковый полк I-ой стрелковой дивизии при запасной армии.
Вступление в партию
С ?.04.1920
Член РКП(б).
Образование
С ?.06.1921 по ?.07.1921
Красноармейский университет им.Толмачева (ныне Военно-политическая академия имени В. И. Ленина)
Образование
С ?.07.1921 по ?.05.1924
Курсант лекторской группы Комвуза
Работа или профессия
С ?.05.1924 по 1926
Заведующий учебной части Арзамасской партийно-советской школы I и II ступени.
Работа или профессия
С 1926 по ?.03.1928
Заведующий Арзамасской партийно-советской школы I и II ступеней.
Работа или профессия
С ?.03.1928 по ?.04.1928
г. Сормово Заведующий учебной частью Сормовского вечернего рабочего университета.
Работа или профессия
С ?.05.1928 по ?.08.1929
г. Сормово Заведующий Сормовского вечернего рабочего университета.
Образование
С ?.09.1929 по ?.02.1935
Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова(Ленина).
Работа или профессия
С 1933 по 1934
Заведующий учебной частью специального(военного) факультета Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова(Ленина).
Работа или профессия
С ?.02.1935 по 25.08.1936
Замиститель директора Тюкалинского молочно-мясного совхоза/Директор Тюкалинских межсовхозных автотракторных мастерских.
Арест
26.08.1936
Арестован органами безопасности за Троцкистскую контрреволюционную деятельность.
Осуждение
?.04.1937
Решением особого совещания НКВД осужден на 5 лет трудовых лагерей.
Отбывание наказания
С ?.05.1937 по ?.06.1946
Норильский полиметаллический комбинат. В лагерях находился 9 лет и 10 месяцев в связи с отечественной войной.
Работа или профессия
С ?.06.1946 по ?.09.1946
Назначен как вольнонаемный работник на должность инженера по заказам при управлении главного механика Дудинского порта Норильского полиметаллического комбината.
Место жительства
?.09.1946
Выехал к семье.
Работа или профессия
С ?.10.1946 по ?.05.1947
Учитель математики в старших классов средней школы в пригородном районе Омска.
Работа или профессия
С ?.09.1947 по ?.10.1947
Учитель математики в 5-7 классах I-ой средней школы.
Работа или профессия
С ?.03.1950 по ?.06.1950
Электрик в ремонтном заводе сельского хозяйства.
Работа или профессия
С ?.09.1952 по ?.10.1952
Дежурный по щиту электростанции ремонтного завода сельского хозяйства.
Работа или профессия
С ?.10.1952 по ?.09.1957
Старший экономист ремонтного завода сельского хозяйства.
Реабилитация осужденного
30.03.1956
Омским областным судом.
Место жительства
С ?.09.1957
Переезд к дочери.
Работа или профессия
С ?.10.1957 по ?.12.1958
Завод почтовый ящик №64. Техник автоматической телефонной станции завода.
Смерть
После 1970