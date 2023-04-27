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Воздвиженский Николай Серафимович

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.10.1901 ст.

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901 ст.

Отец: Воздвиженский Серафим Васильевич

Мать: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Призыв на военную службу
?.04.1920
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Стрелковый полк I-ой стрелковой дивизии при запасной армии.
Вступление в партию
С ?.04.1920
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Член РКП(б).
Образование
С ?.06.1921 по ?.07.1921
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Красноармейский университет им.Толмачева (ныне Военно-политическая академия имени В. И. Ленина)
Образование
С ?.07.1921 по ?.05.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Курсант лекторской группы Комвуза
Работа или профессия
С ?.05.1924 по 1926
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Заведующий учебной части Арзамасской партийно-советской школы I и II ступени.
Работа или профессия
С 1926 по ?.03.1928
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Заведующий Арзамасской партийно-советской школы I и II ступеней.
Работа или профессия
С ?.03.1928 по ?.04.1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
г. Сормово Заведующий учебной частью Сормовского вечернего рабочего университета.
Работа или профессия
С ?.05.1928 по ?.08.1929
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
г. Сормово Заведующий Сормовского вечернего рабочего университета.
Образование
С ?.09.1929 по ?.02.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова(Ленина).
Работа или профессия
С 1933 по 1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Заведующий учебной частью специального(военного) факультета Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова(Ленина).
Работа или профессия
С ?.02.1935 по 25.08.1936
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Замиститель директора Тюкалинского молочно-мясного совхоза/Директор Тюкалинских межсовхозных автотракторных мастерских.
Арест
26.08.1936
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Арестован органами безопасности за Троцкистскую контрреволюционную деятельность.
Осуждение
?.04.1937
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Решением особого совещания НКВД осужден на 5 лет трудовых лагерей.
Отбывание наказания
С ?.05.1937 по ?.06.1946
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Норильский полиметаллический комбинат. В лагерях находился 9 лет и 10 месяцев в связи с отечественной войной.
Работа или профессия
С ?.06.1946 по ?.09.1946
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Назначен как вольнонаемный работник на должность инженера по заказам при управлении главного механика Дудинского порта Норильского полиметаллического комбината.
Место жительства
?.09.1946
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Выехал к семье.
Работа или профессия
С ?.10.1946 по ?.05.1947
Омск, город Омск, Омская область
Учитель математики в старших классов средней школы в пригородном районе Омска.
Работа или профессия
С ?.09.1947 по ?.10.1947
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Учитель математики в 5-7 классах I-ой средней школы.
Работа или профессия
С ?.03.1950 по ?.06.1950
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Электрик в ремонтном заводе сельского хозяйства.
Работа или профессия
С ?.09.1952 по ?.10.1952
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Дежурный по щиту электростанции ремонтного завода сельского хозяйства.
Работа или профессия
С ?.10.1952 по ?.09.1957
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Старший экономист ремонтного завода сельского хозяйства.
Реабилитация осужденного
30.03.1956
Омск, город Омск, Омская область
Омским областным судом.
Место жительства
С ?.09.1957
Переезд к дочери.
Работа или профессия
С ?.10.1957 по ?.12.1958
Завод почтовый ящик №64. Техник автоматической телефонной станции завода.
Смерть
После 1970

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