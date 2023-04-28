Воздвиженский Геннадий Серафимович
Место рождения
Дата рождения14.08.1905 ст.
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1928
Сын: Воздвиженский Вячеслав Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С ?.07.1944 по 1974
Заведующий кафедры неорганической химии КХТИ.
Смерть
1974