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Воздвиженский Геннадий Серафимович

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.08.1905 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905 ст.

Отец: Воздвиженский Серафим Васильевич

Мать: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.01.1928

Сын: Воздвиженский Вячеслав Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С ?.07.1944 по 1974
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Заведующий кафедры неорганической химии КХТИ.
Смерть
1974
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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