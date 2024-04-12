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Воздвиженский Серафим Васильевич

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

1859

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Воздвиженский Василий Михайлович

Мать: Воздвиженская Ольга Николаевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.11.1884

Сын: Воздвиженский Анатолий Серафимович

Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.06.1891

Дочь: Умова Юлия Серафимовна

Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.12.1895

Сын: Воздвиженский Антоний Серафимович

Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Сын: Воздвиженский Николай Серафимович

Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.

Сын: Воздвиженский Геннадий Серафимович

Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 08.11.1914 по Неизвестно
Семеновка, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Законоучитель в Жуковском начальном училище.
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Письмоводитель у инспектора народных училищ.
Работа или профессия
С 1917 по 1919
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Продовольственная управа.
Работа или профессия
С 1919 по 1921
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Делопроизводитель в ЗАГСе.
Работа или профессия
С 1921 по ?.09.1922
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Заведующий отделом ЗАГСа.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воздвиженская Валентина Александровна

Смерть
1923
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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