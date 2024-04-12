Воздвиженский Серафим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
25.11.1884
Сын: Воздвиженский Анатолий Серафимович
Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна
Рождение ребёнка
04.06.1891
Дочь: Умова Юлия Серафимовна
Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1895
Сын: Воздвиженский Антоний Серафимович
Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Сын: Воздвиженский Николай Серафимович
Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.
Сын: Воздвиженский Геннадий Серафимович
Мать ребёнка: Воздвиженская Валентина Александровна
Работа или профессия
С 08.11.1914 по Неизвестно
Семеновка, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Законоучитель в Жуковском начальном училище.
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Письмоводитель у инспектора народных училищ.
Работа или профессия
С 1917 по 1919
Продовольственная управа.
Работа или профессия
С 1919 по 1921
Делопроизводитель в ЗАГСе.
Работа или профессия
С 1921 по ?.09.1922
Заведующий отделом ЗАГСа.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923