Воздвиженский Анатолий Серафимович
Место рождения
Дата рождения25.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884
Образование
С Неизвестно по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская духовная семинария
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Инспектор народных училищ.
Арест
С 17.09.1921 по 30.09.1921
17 сентября 1921 года был арестован сотрудниками ОГПУ и обвинен в принадлежности к партии правых эсеров. Находился под стражей две недели и 30 сентября 1921 года освобожден под поручительство. А дело ... Показать все
Работа или профессия
С 1921 по 16.09.1921
Заведующий отделом заготовок Облпродкома Марийской Автономной Области
Работа или профессия
1929
Секретарь Финансово-Бюджетной Секцией Марийского Обплана
Арест
12.09.1931
3 года ссылки
Смерть
Неизвестно