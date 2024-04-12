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Воздвиженский Анатолий Серафимович

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884

Отец: Воздвиженский Серафим Васильевич

Мать: Воздвиженская Валентина Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Образование
С Неизвестно по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская духовная семинария
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Инспектор народных училищ.
Арест
С 17.09.1921 по 30.09.1921
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
17 сентября 1921 года был арестован сотрудниками ОГПУ и обвинен в принадлежности к партии правых эсеров. Находился под стражей две недели и 30 сентября 1921 года освобожден под поручительство. А дело ... Показать все
Работа или профессия
С 1921 по 16.09.1921
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Заведующий отделом заготовок Облпродкома Марийской Автономной Области
Работа или профессия
1929
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Секретарь Финансово-Бюджетной Секцией Марийского Обплана
Арест
12.09.1931
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
3 года ссылки
Смерть
Неизвестно
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