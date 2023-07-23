Шебордаев Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шебордаев Антон Федорович
Мать ребёнка: Шебордаева София
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Шебордаева Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Шебордаева София
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Шебордаев Никон Федорович
Мать ребёнка: Шебордаева София
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Чужикова Мелания Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1852
Дочь: Шебордаева Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Шебордаева Варвара Константиновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебордаева София
Смерть
Неизвестно