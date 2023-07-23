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Шебордаев Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Шебордаев Андрей Никитич

Мать: Шебордаева Васса Киреевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шебордаев Антон Федорович

Мать ребёнка: Шебордаева София

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Шебордаева Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Шебордаева София

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Шебордаев Никон Федорович

Мать ребёнка: Шебордаева София

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Чужикова Мелания Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1852

Дочь: Шебордаева Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Шебордаева Варвара Константиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Варвара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева София

Смерть
Неизвестно