Шебордаев Никон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Никон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1835

Отец: Шебордаев Федор Андреевич

Мать: Шебордаева София

Бракосочетание
08.11.1853

Жена: Шебордаева Матрона Абрамовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1856

Сын: Шебордаев Георгий Никонович

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1858

Дочь: Шебордаева Феврония Никоновна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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