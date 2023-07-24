Шебордаев Никон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1835
Отец: Шебордаев Федор Андреевич
Мать: Шебордаева София
Бракосочетание
08.11.1853
Рождение ребёнка
06.04.1856
Сын: Шебордаев Георгий Никонович
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1858
Дочь: Шебордаева Феврония Никоновна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно