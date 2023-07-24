Шебордаева Васса Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебордаева Васса Киреевна

Шебордаева Васса Киреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шебордаев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 11.02.1812

Дочь: Шебордаева Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Дочь: Шебордаева Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Шебордаева Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич

Рождение ребёнка
17.02.1821

Дочь: Шебордаева Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Андрей Никитич

Смерть
Неизвестно