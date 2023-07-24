Шебордаева Васса Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шебордаев Федор Андреевич
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 11.02.1812
Дочь: Шебордаева Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Дочь: Шебордаева Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Шебордаева Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич
Рождение ребёнка
17.02.1821
Дочь: Шебордаева Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно