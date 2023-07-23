Чужикова (Шебордаева) Мелания Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Шебордаев Федор Андреевич
Бракосочетание
03.02.1857
Рождение ребёнка
11.11.1860
Дочь: Чужикова Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Чужиков Николай Иосифович
Рождение ребёнка
26.01.1863
Дочь: Чужикова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Чужиков Николай Иосифович
Рождение ребёнка
12.05.1865
Дочь: Чужикова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Чужиков Николай Иосифович
Рождение ребёнка
30.09.1867
Сын: Чужиков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Чужиков Николай Иосифович
Рождение ребёнка
09.03.1869
Сын: Чужиков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чужиков Николай Иосифович
22.05.1921 для личных целей
Рождение ребёнка
30.07.1871
Сын: Чужиков Евдоким Николаевич
Отец ребёнка: Чужиков Николай Иосифович
Смерть
Неизвестно