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Чужиков Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Чужиков Иосиф Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1859

Дочь: Чужикова Ефимия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1860

Дочь: Чужикова Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1863

Дочь: Чужикова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1865

Дочь: Чужикова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.09.1867

Сын: Чужиков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1869

Сын: Чужиков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
22.05.1921 для личных целей
Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Чужиков Евдоким Николаевич

Мать ребёнка: Чужикова Мелания Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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