Перепелкина (Шебордаева) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Шебордаева) Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 или 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1845

Отец: Шебордаев Федор Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1861

Муж: Буров Прокофий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1865

Сын: Буров Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Буров Прокофий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1866

Дочь: Бурова Наталия Прокофьевна

Отец ребёнка: Буров Прокофий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.05.1868

Муж: Перепелкин Григорий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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