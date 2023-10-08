Перепелкина (Шебордаева) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 или 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1845
Отец: Шебордаев Федор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1861
Рождение ребёнка
23.05.1865
Отец ребёнка: Буров Прокофий Степанович
Рождение ребёнка
07.08.1866
Дочь: Бурова Наталия Прокофьевна
Отец ребёнка: Буров Прокофий Степанович
Бракосочетание
22.05.1868
Смерть
Неизвестно