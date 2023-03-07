Куранов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти16.04.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Куранов Василий Неопределен
Мать: не указана
Возможно год рождения 1841
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 25 лет служащий казак В семейном списке 1895 года 28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Шангина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 23 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: Крюкова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 13 лет В семейном списке 1895 года 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 11 лет В семейном списке 1895 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Куранов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Куранов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 7 лет В семейном списке 1895 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Куранова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
В семейном списке 1892 года 4 лет В семейном списке 1895 года 6 лет
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.
Сын: Куранов Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
Восприемники: мещане Василий Михайлович Малафеев и Клавдия Федоровна Кузнецова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 33 номер 71
Рождение ребёнка
30.10.1891 ст.
Сын: Куранов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична
Восприемники: крестьянин Теплинской волости и села Василий Ефимович Юртеев и казачка девица Агриппина Михайловна Кириллова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 63 номер 156 В се... Показать все
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Андрей Васильевич - 50 лет отставной казак Жена: Пелагея Николаевна -46 лет Дети ее: Иван - 25 лет служащий казак Петр - 13 лет Михаил - 11 лет Николай - 9 лет Константин - ... Показать все
Место жительства
1895 ст.
Семейный список: Куранов Андрей Васильевич - 53 лет Жена: Пелагея Николаевна -48 лет Дети ее: Иван Андреевич - 25 лет жена Анна Васильевна - 22 лет дочь Евдокия 01/08/1896-01/11/1896 Петр... Показать все
Смерть
16.04.1907 ст.
Умер казак Андрей Васильевич Куранов от нервной болезни в возрасте 65 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 18 номер 19