Куранов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Андрей Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

16.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Куранов Василий Неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Возможно год рождения 1841
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Куранова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Куранов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 25 лет служащий казак В семейном списке 1895 года 28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Шангина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 23 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: Крюкова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 13 лет В семейном списке 1895 года 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Куранов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 11 лет В семейном списке 1895 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Куранов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Куранов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет В семейном списке 1895 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Куранова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 4 лет В семейном списке 1895 года 6 лет
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Сын: Куранов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Василий Михайлович Малафеев и Клавдия Федоровна Кузнецова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 33 номер 71
Рождение ребёнка
30.10.1891 ст.

Сын: Куранов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Теплинской волости и села Василий Ефимович Юртеев и казачка девица Агриппина Михайловна Кириллова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 63 номер 156 В се... Показать все
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Андрей Васильевич - 50 лет отставной казак Жена: Пелагея Николаевна -46 лет Дети ее: Иван - 25 лет служащий казак Петр - 13 лет Михаил - 11 лет Николай - 9 лет Константин - ... Показать все
Место жительства
1895 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Андрей Васильевич - 53 лет Жена: Пелагея Николаевна -48 лет Дети ее: Иван Андреевич - 25 лет жена Анна Васильевна - 22 лет дочь Евдокия 01/08/1896-01/11/1896 Петр... Показать все
Смерть
16.04.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Андрей Васильевич Куранов от нервной болезни в возрасте 65 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 18 номер 19
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