Шангина (Куранова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШангина (Куранова) Евдокия Андреевна

Шангина (Куранова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Куранов Андрей Васильевич

Мать: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 23 лет
Бракосочетание
04.07.1893 ст.

Муж: Шангин Яков Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: обер офицерский сын Яков Александрович Шангин - 34 лет вторым браком Невеста: казачка девица Евдокия Андреевна Куранова -24 лет Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Капитолина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.

Сын: Шангин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Шангин Яков Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Илья Стефанович Кузнецов и казачка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 36 номер 84
Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.

Сын: Шангин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Шангин Яков Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: сын чиновника Виктор Харлампиевич Першин и казачка девица Клавдия Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 номер 165
Смерть
Неизвестно