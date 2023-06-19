Шангина (Куранова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1869
В семейном списке 1892 года 23 лет
Бракосочетание
04.07.1893 ст.
Жених: обер офицерский сын Яков Александрович Шангин - 34 лет вторым браком Невеста: казачка девица Евдокия Андреевна Куранова -24 лет Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Капитолина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.
Сын: Шангин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Шангин Яков Андреевич
Восприемники: мещанин Илья Стефанович Кузнецов и казачка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 36 номер 84
Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Шангин Яков Андреевич
Восприемники: сын чиновника Виктор Харлампиевич Першин и казачка девица Клавдия Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 номер 165
Смерть
Неизвестно