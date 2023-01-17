Шангин Яков Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1893 ст.
Жених: обер офицерский сын Яков Александрович Шангин - 34 лет вторым браком Невеста: казачка девица Евдокия Андреевна Куранова -24 лет Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Капитолина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.
Сын: Шангин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Шангина Евдокия Андреевна
Восприемники: мещанин Илья Стефанович Кузнецов и казачка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 36 номер 84
Смерть
Неизвестно