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Шангин Яков Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.07.1893 ст.

Жена: Шангина Евдокия Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: обер офицерский сын Яков Александрович Шангин - 34 лет вторым браком Невеста: казачка девица Евдокия Андреевна Куранова -24 лет Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Капитолина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.

Сын: Шангин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Шангина Евдокия Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Илья Стефанович Кузнецов и казачка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 36 номер 84
Смерть
Неизвестно
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