Крюкова (Куранова) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Куранова) Ксения Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Муж

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Куранов Андрей Васильевич

Мать: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет
Бракосочетание
24.07.1896 ст.

Муж: Крюков Никифор Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Никифор Иванович Крюков - 25 лет Невеста: казачка Ксения Андреевна Куранова - 22 лет Поручители: мещане Федор Никитич Захаров, Сергей Иванович Крюков, казаки Андрей Васильевич Куранов и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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