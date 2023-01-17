Крюкова (Куранова) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1875
В семейном списке 1892 года 17 лет
Бракосочетание
24.07.1896 ст.
Жених: мещанин Никифор Иванович Крюков - 25 лет Невеста: казачка Ксения Андреевна Куранова - 22 лет Поручители: мещане Федор Никитич Захаров, Сергей Иванович Крюков, казаки Андрей Васильевич Куранов и... Показать все
Смерть
Неизвестно