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Крюков Никифор Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.07.1896 ст.

Жена: Крюкова Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Никифор Иванович Крюков - 25 лет Невеста: казачка Ксения Андреевна Куранова - 22 лет Поручители: мещане Федор Никитич Захаров, Сергей Иванович Крюков, казаки Андрей Васильевич Куранов и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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