Крюков Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1896 ст.
Жена: Крюкова Ксения Андреевна
Жених: мещанин Никифор Иванович Крюков - 25 лет Невеста: казачка Ксения Андреевна Куранова - 22 лет Поручители: мещане Федор Никитич Захаров, Сергей Иванович Крюков, казаки Андрей Васильевич Куранов и... Показать все
Смерть
Неизвестно