Куранова (Шинкаренкова) Мария (Марфа) Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Шинкаренкова) Мария (Марфа) Кондратьевна

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Место рождения

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.01.1832 ст.

Муж: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Василий Иванович Куранов Невеста: Марфа Кондратьевна дочь крестьянина селения Теплинского Кигача Кондрата Григорьевича Шинкаренкова Поручители: в лице отца жениха отставной каз... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1833

Дочь: Кузнецова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Иванович Вереин и казачей артиллерийской команды казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1835 ст.

Дочь: Еримовская Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: сдужаший казак Николай Васильевич Абольянин и отставного казака Петра Васильевича Малыгина дочь Марья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1838 ст.

Дочь: Куранова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов и служащего казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1842 ст.

Сын: Куранов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Николай Васильевич Абальянин и отставного казака Василия Федоровича Малыгина дочь Елизавета Васильевна https://rodoslovnaya... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1844 ст.

Дочь: Куранова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Стефан Афанасьевич Белоглазов и отставного казака Петра Малыгина дочь девица Елизавета Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 ф... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.

Дочь: Куранова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Александр Захарович ?ников и вдова казачья Матрена Осминина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 214 номер 2
Рождение ребёнка
16.02.1848 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Иван Кузьмич Мамутов и отставного казака Алексея Васильевича Горшенина жена Анастасия Лукьяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1850 ст.

Сын: Куранов Флор Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: отставной казак Федор Алексеевич Смирнов и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1853 ст.

Дочь: Куранова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Яков Александрович Кузнецов и вдова казачья его дочь Анастасия Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 187номер 8
Смерть
Неизвестно
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