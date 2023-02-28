Куранова (Шинкаренкова) Мария (Марфа) Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1832 ст.
Жених: служащий казак Василий Иванович Куранов Невеста: Марфа Кондратьевна дочь крестьянина селения Теплинского Кигача Кондрата Григорьевича Шинкаренкова Поручители: в лице отца жениха отставной каз... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1833
Дочь: Кузнецова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Иванович Вереин и казачей артиллерийской команды казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1835 ст.
Дочь: Еримовская Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: сдужаший казак Николай Васильевич Абольянин и отставного казака Петра Васильевича Малыгина дочь Марья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1838 ст.
Дочь: Куранова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов и служащего казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1842 ст.
Сын: Куранов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Николай Васильевич Абальянин и отставного казака Василия Федоровича Малыгина дочь Елизавета Васильевна https://rodoslovnaya... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1844 ст.
Дочь: Куранова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Стефан Афанасьевич Белоглазов и отставного казака Петра Малыгина дочь девица Елизавета Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 ф... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.
Дочь: Куранова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Александр Захарович ?ников и вдова казачья Матрена Осминина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 214 номер 2
Рождение ребёнка
16.02.1848 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Иван Кузьмич Мамутов и отставного казака Алексея Васильевича Горшенина жена Анастасия Лукьяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1850 ст.
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: отставной казак Восприемники: отставной казак Федор Алексеевич Смирнов и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1853 ст.
Дочь: Куранова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Яков Александрович Кузнецов и вдова казачья его дочь Анастасия Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 187номер 8
Смерть
Неизвестно