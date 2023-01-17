Куранов Гавриил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Гавриил Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.07.1890 ст.

Дата смерти

06.09.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1890 ст.

Отец: Куранов Андрей Васильевич

Мать: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Василий Михайлович Малафеев и Клавдия Федоровна Кузнецова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 33 номер 71
Смерть
06.09.1890 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от детской в возрасте 1 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 42 номер 106
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