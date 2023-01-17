Куранов Гавриил Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1890 ст.
Дата смерти06.09.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1890 ст.
Восприемники: мещане Василий Михайлович Малафеев и Клавдия Федоровна Кузнецова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 33 номер 71
Смерть
06.09.1890 ст.
Умер от детской в возрасте 1 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 42 номер 106