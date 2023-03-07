Куранов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1891 ст.
Дата смерти27.06.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1891 ст.
Восприемники: крестьянин Теплинской волости и села Василий Ефимович Юртеев и казачка девица Агриппина Михайловна Кириллова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 63 номер 156 В се... Показать все
Смерть
27.06.1892 ст.
Умер от поноса в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 27 номер 61