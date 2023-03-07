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Куранов Александр Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.10.1891 ст.

Дата смерти

27.06.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1891 ст.

Отец: Куранов Андрей Васильевич

Мать: Куранова Пелагея Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Теплинской волости и села Василий Ефимович Юртеев и казачка девица Агриппина Михайловна Кириллова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 63 номер 156 В се... Показать все
Смерть
27.06.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от поноса в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 27 номер 61
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