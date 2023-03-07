Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1850

Отец: Лапшев Василий Кузьмич

Мать: Лапшева Анна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.04.1870

Муж: Шмелёв Степан Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1877

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1881

Сын: Шмелёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Щепинова Анна Степановна

Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1887

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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