Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1850
Отец: Лапшев Василий Кузьмич
Мать: Лапшева Анна Семёновна
Бракосочетание
20.04.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1877
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1881
Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1882
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Щепинова Анна Степановна
Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
13.11.1887
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Шмелёв Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно