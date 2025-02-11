Щепинова (Шмелёва) Анна Степановна
женский, родилась 1886, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецШмелёв Степан Алексеевич27.10.1847 г.р.
МатьШмелёва (Лапшева) Анна Васильевна04.09.1850 г.р.
Супруги
Щепинов Прокопий Зиновьевич1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.07.1907
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно