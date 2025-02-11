Щепинова (Шмелёва) Анна Степановна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Щепинова (Шмелёва) Анна Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1886, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Шмелёв Степан Алексеевич27.10.1847 г.р.
Мать
Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна04.09.1850 г.р.
Супруги
Щепинов Прокопий Зиновьевич1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шмелёв Степан Алексеевич

Мать: Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
23.07.1907

Муж: Щепинов Прокопий Зиновьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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