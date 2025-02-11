(Шмелёва) Наталья Степановна 03.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шмелёва) Наталья Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.08.1877, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 25.03.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Степан Алексеевич27.10.1847 г.р.
Мать
Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна04.09.1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1877

Отец: Шмелёв Степан Алексеевич

Мать: Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
25.03.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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