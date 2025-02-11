(Шмелёва) Наталья Степановна
женский, родилась 03.08.1877, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 25.03.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Степан Алексеевич27.10.1847 г.р.
МатьШмелёва (Лапшева) Анна Васильевна04.09.1850 г.р.
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Рождение
03.08.1877
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.03.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область