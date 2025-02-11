Шмелёв Иван Степанович 07.05.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Иван Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.05.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 28.06.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Степан Алексеевич27.10.1847 г.р.
Мать
Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна04.09.1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1881

Отец: Шмелёв Степан Алексеевич

Мать: Шмелёва (Лапшева) Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.06.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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