Шмелёв Иван Степанович
мужской, родился 07.05.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 28.06.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Степан Алексеевич27.10.1847 г.р.
МатьШмелёва (Лапшева) Анна Васильевна04.09.1850 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.06.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область