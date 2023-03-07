Вильшук Мартын Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.03.1869
Дата смерти26.05.1932
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1869
Отец: Кароль Филипп Григорьевич
Мать: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1892
Сын: Вильщук Захарий Мартынович
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
31.01.1900
Сын: Вильшук Виктор Мартынович
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Вильшук Варфоломей Мартынович
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кутовая Хивронья Мартыновна
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
18.11.1905
Дочь: Скопич Ефросинья Мартыновна
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Фоменко Анна Мартыновна
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Ердакова Антонида Мартыновна
Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1932
Похороны
Неизвестно