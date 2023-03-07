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Вильшук Мартын Филиппович

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Место рождения

Грушев, Київська область

Дата рождения

15.03.1869

Дата смерти

26.05.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1869

Отец: Кароль Филипп Григорьевич

Мать: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Вильщук Захарий Мартынович

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Вильшук Марк Мартынович

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
31.01.1900

Сын: Вильшук Виктор Мартынович

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Вильшук Варфоломей Мартынович

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кутовая Хивронья Мартыновна

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Скопич Ефросинья Мартыновна

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Фоменко Анна Мартыновна

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Ердакова Антонида Мартыновна

Мать ребёнка: Вильшук Варвара Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1932
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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